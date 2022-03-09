GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi

09.03.2022 10:10

Gaziantep'te bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, araçta 59 kilo 700 gram skunk ve 1 kilo 255 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi
GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi
GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi
GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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