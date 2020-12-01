Gaziantep'te, 609 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 609 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün kent genelinde yaptığı koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 376 kişiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 yaş altı 225 kişiye 900'er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerini ihlal eden 8 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.