Gaziantep'te 610 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 610 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 610 şişe sahte alkol ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan operasyonda 610 şişe sahte alkol ile 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 610 şişe sahte alkol ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te yapılan operasyonda 610 şişe sahte alkol ile 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi 75.Yıl Mahallesi'nde bulunan bir depo ile şüpheli iki araca yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 611 şişe sahte alkol ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
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