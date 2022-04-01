Gaziantep'te 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

01.04.2022 16:04
Gaziantep'te 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir araca yapılan operasyonda 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araca yapılan operasyonda 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir araca operasyon yaptı. Yapılan aramalarda 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıt ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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