Gaziantep'te 638 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
3 saat önce
Gaziantep'te 638 bin paket kaçak sigara ele geçirildiGaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda 3 TIR ile kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirilen 638 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep
'te 638 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda 3 TIR ile kaçak yollarla Suriye
'den Türkiye
'ye getirilen 638 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geliri terör ve organize suç örgütlerine aktarılan kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Suriye'den Türkiye'ye yüklü miktarda kaçak sigara getirileceğini belirledi. Kent girişinde önlem alan ekipler, durdurulan 3 TIR'da, eğitimli köpek 'Curis' ile yaptığı aramada 638 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kentte bugüne kadar yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olan kaçak sigaraya el koyan polis, şoförleri gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:36 Kaynak: DHA
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