Gaziantep'te 648 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 648 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı

17.06.2022 13:20

Gaziantep'te 648 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı Gaziantep'te 648 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne sevinci yaşadı.

Gaziantep'te 648 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 648 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Gaziantep Valisi Davut Gül, eğitim kalitelerinin her geçen yıl daha da arttığını ifade etti.

Türkiye'de milyonlarca öğrenci bugün son zilin çalmasıyla birlikte karne heyecanı yaşadı. Gaziantep'te 648 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karnelerini aldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, İnal Aydınoğlu İlkokulu öğrencilerine karne dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Vali Gül, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, tatilde bol bol kitap okumalarını ve müzeleri gezmelerini istedi. Toplamda 648 bin öğrencinin bugün karne aldığını ifade eden Vali Gül, mesleki eğitimde de çok güçlü olduklarını ve yaklaşık 20 binin üzerinde mesleki eğitimde okuyan öğrencilerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Öğrencilere karne dağıtan Gaziantep Valisi Davut Gül tatilde öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Öğrencilerimiz kitap okusunlar, sporlarını ihmal etmesinler, şehri tanısınlar, müzeleri gezsinler, eğlensinler okullar açıldığında da enerji toplamış şekilde gelsinler" dedi.

"648 bin öğrencimiz karne aldı"

648 bin öğrencinin karne aldığını vurgulayan Vali Gül, "Bugün 648 bin öğrencimiz karnelerini aldı. Bunun dışında mesleki eğitimde çok güçlüyüz. Türkiye'de 2. Sıradayız. 20 binin üzerinde mesleki eğitime giden öğrencimiz var. Okul öncesinde oranımız her geçen gün artıyor. Sınıf başına düşen öğrenci miktarımız azalıyor. Öğretmen sayımız artıyor. Ben hem Cumhurbaşkanımıza hem Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gelecek sene hem öğretmen başına düşen öğrenci miktarımız daha düşmüş olacak hem sınıf başına düşen öğrenci miktarımız daha azalmış olacak. Kitlesel başarıda bir farkındalık oluştu. Bu açıdan da öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"YKS Sınavı için vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz"

Hafta sonu yapılacak sınav için vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Vali Gül, "Hafta sonu YKS sınavımız var öncelikle öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Velilerimize öğrencilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da sınav süresince olabildiğince gürültü çıkartmadan kimseyi rahatsız etmeden Pazar gününü sakin geçirmelerine vesile olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Karne dağıtımına Gaziantep valisi Davut Gül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 648 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı - Son Dakika

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