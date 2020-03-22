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Gaziantep'te 65 yaş üstü için "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Araban Kaymakamlığı, 65 yaş üstü vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Araban Kaymakamlığı, 65 yaş üstü vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başımızın tacı değerli yaşlılarımız, bizim için çok değerlisiniz. Sağlığınız için evlerinizden ayrılmayınız. Biz sizlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. 112-155-156 hatlarımız ayrıca Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı telefonumuz 0342 611 2449 sizlerin hizmetindedir."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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