Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi - Son Dakika

Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Aktif Yaşam Merkezi'nden yararlanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, belediye önünde konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de koronun şarkılarına eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı'na bağlı Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi, merkezden yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların moral ve motivasyonlarını desteklemek amacıyla koro kurdu. 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro, öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi bahçesinde konser verdi. Türk Sanat Müziği eserleri ile yöresel türkülerin seslendirildiği konseri, vatandaşlar ve belediye personelleri izledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de seslendirilen parçalara eşlik ederek konserdeki yaşlıları alkışladı. Yaşlıların moral ve motivasyonunu güçlendirmek amacıyla etkinliğin hazırlandığını anlatan Fatma Şahin, "Geçtiğimiz bu zor dönemlerde sağlık ve mutluluk diliyoruz. Bu konsere Gaziantep türküleri ile başladık. Herkesin emeğine sağlık. Bu konsere büyük bir enerji ile girdik" diye konuştu.