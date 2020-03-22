Gaziantep'te 65 yaş yasağına uymayanlara polis uyarısı - Son Dakika

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Gaziantep'te 65 yaş yasağına uymayanlara polis uyarısı
16 dakika önce
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilerden, yasağa uymayanlar polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderdi.
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilerden, yasağa uymayanlar polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları yasaklandı. Gaziantep'te ise sabah saatlerinden itibaren yasağa uymayan bazı kişiler parklara gitti. Parklara giden polisler, kimlik kontrolünde 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp evlerine gönderdi.
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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:12 Kaynak: DHA
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