Gaziantep'te 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:08 Kaynak: AA
Gaziantep'te 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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