Gaziantep'te 650 personelle karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te 650 personelle karla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki yoğun kar yağışının etkilerini en aza indirmek amacıyla oluşturduğu "Karla Mücadele Ekibi"yle başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Gaziantep'te 650 personelle karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki yoğun kar yağışının etkilerini en aza indirmek amacıyla oluşturduğu "Karla Mücadele Ekibi"yle başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.


Yurdun dört bir yanını saran kar yağışının Gaziantep'te de kendini hissettirmesi nedeniyle meydana gelecek olası kazaları önlemek ve vatandaşın mağduriyetini engellemek için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin muhtelif bölgelerinde karla mücadele ediyor. Çalışmada, 25 tuz robotu makinesi, 15 greyder, 10 loder, 25 bekoloder, 17 kar küreme makinesi, 45 kamyonet, 650 personel ve 6 bin ton tuz stoku ile kırsal mahallelerde ve şehir merkezinde 24 saati aşkın bir süredir ekiplerin mesaisi devam ediyor.


Öte yandan metropollerde kar yağışının artmasıyla birlikte artan uygunsuz koşulları ortadan kaldırmak için ekipler, ana cadde ve yolların yanı sıra eğimli bölgelerde, kaza riski görülen yokuşlar ile merkeze uzak mahallelerde ve mahalle içi yollarda da tuzlama çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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