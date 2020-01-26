Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri bir araçta yaptığı aramada 659 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri bir araçta yaptığı aramada 659 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Alibaba Mahallesinde 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda ekipler 659 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Sigaralara el koyan ekipler, 2 şahsı ise gözaltına aldı. - GAZİANTEP
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