Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri bir araçta yaptığı aramada 659 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri bir araçta yaptığı aramada 659 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Alibaba Mahallesinde 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda ekipler 659 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Sigaralara el koyan ekipler, 2 şahsı ise gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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