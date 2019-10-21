Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te yapılan operasyonunda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
Gaziantep'te yapılan operasyonunda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep- Şanlıurfa Otoban'ı 0doğu gişelerinde bir tırı durdu. Durdurulan tırda yapılan aramalarda aracın dorsesinin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
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