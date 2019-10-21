Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi

33 dakika önce

Gaziantep'te yapılan operasyonunda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te yapılan operasyonunda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep- Şanlıurfa Otoban'ı 0doğu gişelerinde bir tırı durdu. Durdurulan tırda yapılan aramalarda aracın dorsesinin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Şanlıurfa, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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