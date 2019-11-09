Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 665 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 665 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 665 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elindeki poşetlerde yapılan aramalarda 665 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 665 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elindeki poşetlerde yapılan aramalarda 665 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Dumlupınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği S.B. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Şahsın elinde bulunan 2 poşeti arayan ekipler yaptığı kontrollerde 665 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili yakalanan S.B. isimli şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!
ABD'deki 40 kişinin ölümüne neden olan elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 18:58:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 665 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]