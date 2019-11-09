Gaziantep'te 665 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elindeki poşetlerde yapılan aramalarda 665 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Dumlupınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği S.B. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Şahsın elinde bulunan 2 poşeti arayan ekipler yaptığı kontrollerde 665 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili yakalanan S.B. isimli şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP