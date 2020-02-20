Gaziantep'te 670 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 mahallede 670 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, 670 polisin katılımıyla Hoşgör ve Savcılı mahallelerinde operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda, ablukaya alınan 2 mahalledeki tüm sokak girişleri kapatıldı. Polis ekipleri, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurarak ararken, bazı adreslere ise özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. 36 ikamet, 46 umuma açık yer ile bin 150 araç ve 2 bin 920 kişinin arandığı operasyonda; 1 kilo 700 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram eroin, 800 gram esrar, 260 gram bonzai, bin 466 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 6 tabanca, 2 kalaşnikof tüfek ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 29 kişi ise gözaltına alındı.Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.