Gaziantep'te, 688 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, koronavirüsle mücadele tedbirlerini ihlal eden 688 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 347, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 337, kısıtlamayı ihlal eden 20 yaş altındaki 1 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerini ihlal eden 3 kişi ise 3150'şer lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi.