Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 690 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 690 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kaçak sigaranın bulunduğu araca ise el konulurken olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Araçlara kışlık bakım mesaisi başladı
Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi Bursa'nın ardından Gaziantep'te de Atatürk'ü anma etkinliğinde tartışmalı görüntüler ortaya çıktı İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:33:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 690 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]