Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatan 3 çocuk yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatan 3 çocuk yakalandı

06.04.2022 14:58

Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatan 3 çocuk yakalandı Gaziantep'te 7 aracın lastiklerinin bıçakla patlatılması olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti.

Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatan 3 çocuk yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 7 aracın lastiklerinin bıçakla patlatılması olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün önce 7 aracın lastiklerinin aynı anda patlatılmasına ilişkin çalışma başlattı. Lastikleri patlatan şahısları tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli çalışan polis ekipler suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yasal işlem başlattı.

Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatan 3 çocuk yakalandı
Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatan 3 çocuk yakalandı

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Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatanların 3 çocuk olduğu ortaya çıktı Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatanların 3 çocuk olduğu ortaya çıktı Polisin durdurduğu araçtan 22 kilo sıvı metamfetamin çıktı Polisin durdurduğu araçtan 22 kilo sıvı metamfetamin çıktı

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatan 3 çocuk yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatan 3 çocuk yakalandı - Son Dakika
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