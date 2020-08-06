Gaziantep'te 7 bin 500 kişiyle koronavirüs denetimi - Son Dakika

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte 7 bin 500 personelle koronavirüs denetimi yapıldığını söyledi. Kentteki vaka artışlarına ilişkin de konuşan Vali Gül, "Burada rakamlara takılmaya gerek yok. Biz tedbiri alıyoruz. Tedbir almadığınız zaman 3-5 günde Türkiye'nin en yüksek vakasına ulaşabilirsiniz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda 81 ilde yapılan koronavirüs denetimi Gaziantep'te, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla yapıldı. Kent merkezindeki marketlerde denetime katılan Vali Gül, yapılan çalışmalara 7 bin 500 personelin katıldığını ifade etti.