Gaziantep'te 7 bin 500 kişiyle koronavirüs denetimi - Son Dakika

Gaziantep'te 7 bin 500 kişiyle koronavirüs denetimi

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte 7 bin 500 personelle koronavirüs denetimi yapıldığını söyledi.

Gaziantep'te 7 bin 500 kişiyle koronavirüs denetimi, System.String[]

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte 7 bin 500 personelle koronavirüs denetimi yapıldığını söyledi. Kentteki vaka artışlarına ilişkin de konuşan Vali Gül, "Burada rakamlara takılmaya gerek yok. Biz tedbiri alıyoruz. Tedbir almadığınız zaman 3-5 günde Türkiye'nin en yüksek vakasına ulaşabilirsiniz" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda 81 ilde yapılan koronavirüs denetimi Gaziantep'te, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla yapıldı. Kent merkezindeki marketlerde denetime katılan Vali Gül, yapılan çalışmalara 7 bin 500 personelin katıldığını ifade etti.'GAZİANTEP ÖZELİNDE BİR ARTIŞ YOK'Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Gül, kentteki vaka artış sayısına takılı kalınmaması gerektiğini belirterek şunları dedi: "Gaziantep özelinde bir artış yok. Zaman zaman Türkiye genelinde bir artış ve azalış oluyor. Burada rakamlara takılmaya gerek yok. Biz tedbiri alıyoruz. Tedbir almadığınız zaman 3 günde Türkiye'nin en yüksek vakasına ulaşabilirsiniz. Tedbir aldığınız zaman 3 günde 5 günde Türkiye'nin en az vaka sayısına ulaşabilirsiniz. Bize düşen görev vatandaşlarımızın duyarlı olması açısından uyarılması. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verirken, bunu uygun şartlarda vermesi. Maskeye, mesafeye temizliğe, dikkat edilmesi sağlık sisteminin düzenli olarak işlemesi, bunları da olabildiğince yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz. Bunlara uyduğumuzda da vaka sayılarının yüksek ya da alçak olmasının çok bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz" dedi. 'HEMŞERİMİZİN 3 HASTANE 5 HASTANE GEZMESİNE GEREK KALMAYACAK'Vali Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan video konferansın içeriğine de değinerek, şöyle devam etti: "Sayın Bakanımızdan talimatları aldık, yapılması gerekenleri yaptık. Sağlık bakanımızın talimatından önce bizim zaten çağrı sistemi çalışmamız vardı. Bir 444'lü çağrı sistemimiz olacak. Bu çağrı sistemimizi insanlar aradığında Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere kiraladığı araçlarla onları evinden alacağız ya da evine bırakacağız. Testleri evinden alacağız. Bunun anlamı şu; hastalarımızı, vatandaşlarımızı, hastalık şüphesi olan hemşerilerimizi olabildiğince evinde tutmak, tedavilerini evlerinde gerçekleştirmek. Evde sağlık sistemini yaygınlaştırmak. Bunu yaptığımızda hemşerimizin 3 hastane 5 hastane gezmesine gerek kalmayacak. Test olması için 1 saat, 2 saat, 3 saat kuyrukta beklemeyecek. Sonucunu öğrenmek için gelip gitmek zorunda kalmayacak. Toplu taşımayı kullanmayacak. Özetle herkese birinci sınıf sağlık hizmetini evinde sunacağız. Gaziantep'te bizim başlattığımız çalışmayı talimatını alarak daha da yaygınlaştırmış olacağız" diye konuştu.

Vali Gül ve Başkan Fatma Şahin daha sonra denetim yapılan marketteki vatandaşlara maske dağıttı.


Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:36

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 7 bin 500 kişiyle koronavirüs denetimi - Son Dakika
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