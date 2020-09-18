Gaziantep'te 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:17 - Kaynak: AA
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