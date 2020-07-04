Gaziantep'te 7 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL'lik kurban yardımı - Son Dakika

Gaziantep'te 7 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL'lik kurban yardımı

Gaziantep'te 7 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL'lik kurban yardımı Bayram öncesi 7 bin aileye 2 bin TL'lik kurbanlık yardımı Şahinbey Belediyesinden Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim, belediye meclisinden karar çıkartarak 7 bin aileye "Bu yıl kurbanlıklarınız bizden" kampanyası ile 2...

Gaziantep'te 7 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL'lik kurban yardımı

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Bayram öncesi 7 bin aileye 2 bin TL'lik kurbanlık yardımı Şahinbey Belediyesinden

GAZİANTEP - Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim, belediye meclisinden karar çıkartarak 7 bin aileye "Bu yıl kurbanlıklarınız bizden" kampanyası ile 2 biner TL'lik nakit yardım kararı aldı.

Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs Türkiye'de de hem sağlık hem de ekonomik olarak bir hayli etkilerken, vatandaşlara Kurban bayramı öncesi müjdeli bir destek haberi Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi'nden geldi. Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim belediye meclisinden karar çıkartarak 7 bin aileye "Bu yıl kurbanlıklarınız bizden" kampanyası ile 2 biner TL'lik nakit yardım kararı aldı. Bayram öncesi Pandemi süreci nedeniyle kurban alımları ve kurban pazarlarındaki bilindik pazarlıklar yakın temas içinde olmayacak. Ekonomik olarak zor durumda olan ve Şahinbey Belediyesi'nin sosyal marketinden destek alan 7 bin aileye bir kurban parası miktarında tam 2 biner TL yardım yapılacak. Kurban bayramı öncesi isteyen kurbanlarını kesecek, isteyen ise bayram öncesi tüm hazırlıklarını yapabilecek.

"25 milyon TL destek sağlamış olacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı öncesinde 7 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 biner TL destek sağlanacağı müjdesini vererek, "Şahinbey İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi 7 bin ailemize Kurban Bayramı öncesinde 2 biner TL sosyal yardım sağlıyoruz. Buradaki amacımız Kurban Bayramı öncesinde kurban almak isteyen veya evinin ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak. Şahinbey Belediyesi olarak Ocak ayının başında 750'şer TL, Mart ayında da Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere biner TL destek sağlamıştık. Buradaki desteğimizde özellikle ihtiyaç sahibi 7 bin ailemizin Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını yapmasına yönelik verilen yardım. Böylelikle son altı ay içerisinde vatandaşlarımıza yaklaşık 25 milyon TL sosyal destek sağlamış olacağız" dedi.

Vatandaşlar kurban desteği müjdesinden memnun

Şahinbey Belediyesinin 7 bin ihtiyaç sahibi aileye vereceği destekten dolayı oldukça memnun olan vatandaşlar, "Evine et girmeyen insanlar var. Bu tür yardımların olması bizleri sevindiriyor. Kurban Bayramında kurban kesemeyecek durumda olanların yardımına yetişiyor. Çok önemli bir hizmet. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bizi bizden daha fazla düşünüyor. Pandemi sürecinde de vatandaşları sevindirdi hem yardım paketi dağıttı hem de biner TL destekte bulundu" diye konuştular.

Gaziantep, Şahinbey, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gaziantep'te 7 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL'lik kurban yardımı - Son Dakika

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