Gaziantep'te korona virüs denetimi - Son Dakika

Gaziantep'te korona virüs denetimi

Gaziantep'te korona virüs denetimi Gaziantep'te 7 bin kişiyle korona virüs denetimi İçişleri bakanlığının 81 ilde korana virüs genelgesi göndermesinin ardından Gaziantep'te 7 bin personelle, Vali Davut Gül koordinesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Gaziantep'te korona virüs denetimi

Gaziantep'te 7 bin kişiyle korona virüs denetimi

GAZİANTEP - İçişleri bakanlığının 81 ilde korana virüs genelgesi göndermesinin ardından Gaziantep'te 7 bin personelle, Vali Davut Gül koordinesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın dün 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi ile tüm ülkede denetimler gerçekleşiyor. Bu kapsamda vaka sayılarının yoğun olduğu iller arasında olan Gaziantep'te Vali Davut Gül korona virüs denetimine çıktı. Sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyaran Vali Gül, çevredekilere maske dağıttı Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Covid-19 hastalığı aylardır bizi meşgul ediyor. Bütün uzmanların söylediği sosyal mesafenin ve temizliğe riayet edilmesi ve bunun kontrol olması. Bizde gittiğimiz işletmeler, lokantalar, yeme-içme mekanlarında mesafenin nasıl olması gerektiği, maskenin usulüne uygun takılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Gaziantep'te maske kullanım oranı yükseldi, çok şükür. Ufak tefek kural ihlalleri oluyor, bunlara da yasal işlem uygulanıyor" dedi.

Denetimlere katılan Vali Gül ile birlikte katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Tüm arkadaşlarımız denetimleri gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığımızın denetiminde Valimizin başkanlığında bizde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Amacımız herkesin daha rahat bir ortamda eski normale dönüşümü sağlamak. Bu konularda uyarılarda bulunuyoruz. Sağlıklı günler diliyor, emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te yatak doluluk oranında hiçbir sıkıntının olmadığını ifade eden Vali Gül, "Bu hastalık bir kişiyle başladı. Hastalık halen Türkiye'de de Gaziantep'te de devam ediyor. Çok sayıda kişi hasta. Dolayısıyla rehavete kapılmayalım. Her şey normalleşirse zaten hayatımız normalleşir. Yeni normalde hiçbir şey eskisi gibi değil. Aşı buluna kadar hepimizin maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat etmesi lazım. Gaziantep'te doluluk anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Hastanede yatması gereken herkes yatıyor. Doktora ulaşması gereken herkes ulaşıyor. Hastanede yatması gerekmiyorsa onları da evlerde izole ediyoruz. Evlerde izole ettiğimiz kişilerden karantina kurallarına uymayanlara yasal işlem uyguluyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'te korona virüs denetimi

Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te korona virüs denetimi - Son Dakika

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