Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
56 dakika önce
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 7 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.
Göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.
Lider Alanyaspor, Gaziantep ile deplasmanda berabere kaldı Sumudica sert konuştu: Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi