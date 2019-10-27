Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

56 dakika önce

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 7 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lider Alanyaspor, Gaziantep ile deplasmanda berabere kaldı
Sumudica sert konuştu: Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 17:02:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]