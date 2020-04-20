Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı.

Bir süre önce yurt dışından gelen bir kişide koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine şahsın temas ettiği kişilerin bulunduğu İslahiye ilçesinde 6, Nurdağı ilçesinde ise 1 evde Hıfzıssıhha Kurulunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Bu evlerde toplam 34 kişinin bulunduğu bildirildi.

Karantina altına alınan evlere emniyet şeridi çekildi, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.