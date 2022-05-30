Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması tamamlandı

30.05.2022 11:32
Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması tamamlandı

Gaziantep'te narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan ve 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması kapsamında 314 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan ve 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması kapsamında 314 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ile gençlerin uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla 23-29 Mayıs tarihlerinde Şehitkamil ilçesinde "Şehit Cihat Şahin Narko-Alan", Şahinbey ilçesinde ise "Şehit Fatih Doğan Narko-Alan" uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada 1 kilo 276 gram metamfetamin, 240,54 gram esrar, 32,24 gram eroin, 11,95 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 12 tabanca, 11 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 15 şarjör ve 215 fişek ele geçirildi.

Sorgulanan 23 bin 398 kişiden aralarında çeşitli suçlardan aranan 40 kişinin de olduğu 314 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca 6 bin 79 araç kontrol edildi, 389 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi Gaziantep'te dev trafik uygulaması: 180 araca cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi Gaziantep'te dev trafik uygulaması Gaziantep'te dev trafik uygulaması
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 7 gün süren 'Narko-Alan' uygulaması tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" çıkışı gerilimi arttırdı! Yunan basını Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya çalıştı
11:27 Görenler hayrete düştü! Hindistan'da bir bebek 6 bacaklı doğdu
11:07 Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı
11:02 30 Mayıs'ta dolar 16,38 seviyelerinde alıcı buluyor
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:46 Demirtaş, "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz" diyerek muhalefeti eleştirdi: Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız! Lütfen kendinize gelin
10:44 10 yaşındaki çocuk, okuluna "toplu katliam" mesajı gönderince gözaltına alındı
10:34 Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak...
10:09 Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel: Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem
09:45 Mansur Yavaş duyurdu: Hayvancılık yapan çiftçilere SIVAT desteği verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 11:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 7 gün süren "Narko-Alan" uygulaması tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement