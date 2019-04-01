Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 7 İlçe Cumhur İttifakı'nın, 2 İlçe Millet İttifakı'nın Oldu

Gaziantep'te 7 İlçe Cumhur İttifakı'nın, 2 İlçe Millet İttifakı'nın Oldu

24 dakika önce

GAZİANTEP'te, Mahalli İdareler Genel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kentteki 9 belediyenin 7'sini Cumhur İttifakı, 2'sini ise Millet İttifakı adayları kazandı.

Gaziantep'te 7 İlçe Cumhur İttifakı'nın, 2 İlçe Millet İttifakı'nın Oldu, System.String[]
GAZİANTEP'te, Mahalli İdareler Genel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kentteki 9 belediyenin 7'sini Cumhur İttifakı, 2'sini ise Millet İttifakı adayları kazandı.

3'ü merkez 9 ilçesi bulunan Gaziantep'te 1 milyon 227 bin 454 seçmen dün 3 bin 973 sandıkta oylarını kullandı. Oyların sayılmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Fatma Şahin'in kazandığı kentte ilçelerde seçilen isimler ise şöyle:

"Şahinbey Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı AK Parti'li Rıdvan Fadıloğlu, İslahiye Belediye Başkanı AK Parti'li Kemal Vural, Nizip Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sarı, Nurdağı Belediye Başkanı AK Parti'li Ökkeş Kavak, Yavuzeli Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Kemal Sakaroğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sait Kılıç. Karkamış Belediye Başkanı CHP'li Ali Doğan, Araban Belediye Başkanı CHP'li Hasan Doğru."

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:13 Kaynak: DHA

AK Parti, Gaziantep, Politika
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