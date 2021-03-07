GAZİANTEP - 7 kişilik panelvandan çıkan 13 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 7 kişilik panelvandan çıkan 13 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelindeki denetimlerde 4 bin 689 aracı kontrol etti.
Uygulama sırasında durdurulan 27 MB 4154 plakalı 7 kişilik panelvandan şoför ve 12 kişi indirildi.
Ekipler, araçtakilere Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı.
Araç geçici olarak trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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