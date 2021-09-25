Üye Girişi
Gaziantep'te "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması" başladı - Son Dakika

Gaziantep'te "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması" başladı

25.09.2021 17:23
Gaziantep'te

Gaziantep'te düzenlenen "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması" açılış töreniyle başladı.

Gaziantep'te düzenlenen "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması" açılış töreniyle başladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) organizasyonunda Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği (HATAD) iş birliğinde gerçekleştirilen "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması"nda finale kalan ve Gaziantepli halı firmaları tarafından dokunan 20 halı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında sergilendi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl yedincisini düzenledikleri yarışmaya çeşitli üniversitelerden 200 eser geldiğini, jürinin değerlendirmeleri sonucunda finale kalan eserlerin sayısının 20'ye indiğini aktardı.

2020 halı ihracatı rakamlarına değinen Kaplan, Çin'in 2,96 milyar dolarla en çok halı ihracatı yapan birinci ülke olduğunu, Türkiye'nin de 2,62 milyar dolarla ikinci ihracatçı ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

Kaplan, makine halısında da 4,75 milyar dolarlık "pasta" olduğunu Türkiye'nin 2,23 milyar dolarla en çok ihracat yapan ülke konumunda bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin, dünyadaki dokuma makine halısının yüzde 71'ini karşıladığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizden sonraki ikinci ülke yüzde 8'ini karşılıyor. Yaklaşık 9 kat fark var. Bu da ülke olarak halının başkenti olduğumuzu teyit ediyor. Biz bir kilo halıyı 2,93 dolara, Belçika 5,26 dolara, Çin 4,53 dolara satıyor. Türkiye çok rekabetçi bir ülke. Günün şartlarına göre adapte ediyor. Tasarım ihtiyacına göre müşterinin pazar ihtiyacını karşılıyor. Yüzde 71'lik pastaya sahip Türkiye'nin, katma değeri arttıracak potansiyel var. Karşınızda rakip yok. İkinci rakiple aranızda yaklaşık 9 kat fark var. Halı sektörü 2020 yılında nadir artış gösteren sektörlerden biriydi. Geçen yıl yüzde 7'lik artış gösterdik. Türkiye geneli ihracata baktığımızda 12 ayda 207 milyar dolarlık ihracat var. Bunun 3,3 milyar dolarını, Türkiye'nin ihracatının yüzde bir buçuğunu halı sektörü sağlamış oluyor."

Kaplan, konuşmasında Gaziantep'in ihracat rakamlarına da değinerek kentin son 12 ayda 9,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, halı sektörünün bu ihracatın ilk sırasında yer aldığını belirtti.

Sektörle ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin de Kaplan, şöyle devam etti:

"Sektörü daha iyi yere getirmek, katma değeri arttırmak için HADAT'ı kurduk. İleride yapacağımız çalışmalarla HATAD tarafından sertifika verilecek. Gaziantep Üniversitesinde halı tasarım bölümü açıldı, yetenekle öğrenci alındı. Öğrencilerimize burs veriyoruz. İlerleyen süreçte iş garantisi noktasında destek verme planımız var. 4 yılın sonunda doğru gençleri yetiştirmiş oluruz. Şehirde böyle büyük sektör var. Yetenekli gençleri sektörle tanıştırmak, üniversitelerde halı tasarım bölümünü seçmeleri konusunda yönlendirmek istiyoruz. Halıcılık dış ticaret endüstri meslek lisesi açıldı. Buradaki öğrencilere de burs veriyoruz. Sektörün ihtiyacını karşılayacak bir lise olacak. Yine GAÜN'de halı yüksek lisans programı açıldı. Sektöre katkısı olacağına inanıyoruz."

???????Akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada ilk 5'e giren eserler, 26 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Gaziantep'te 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı
Gaziantep'te 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı
Gaziantep'te 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı
Gaziantep'te 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı
Gaziantep'te 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı

Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te '7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması' başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil 17:15 Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti 16:51 Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi 16:42 Yeni doğum yapan eşini işkence ederek öldürmüş! Cani kocayı heyecanı ele verdi
Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü 16:29 Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu 15:57 Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 15:47 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti 14:49 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti

Son Dakika Haberleri
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Sakın denemeyin! 10 dakikada 1,5 litre kola içen genç, gaz sıkışmasından öldü Sakın denemeyin! 10 dakikada 1,5 litre kola içen genç, gaz sıkışmasından öldü         
17:25
Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı Stüdyodakiler dondu kaldı! Ünlü kadın aktivist, canlı yayına çırılçıplak çıktı         
17:05
Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı         
16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD basınına S-400 açıklaması: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD basınına S-400 açıklaması: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez         
16:39
Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi         
16:23
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi         
15:17
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak         
14:08
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 17:49:46. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması" başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement