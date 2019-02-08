Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 7 Ton 375 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Gaziantep'te 7 Ton 375 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

1 saat önce

Gaziantep'te bir depoya yapılan baskında 7 ton 375 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gaziantep'te 7 Ton 375 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi, System.String[]
Gaziantep'te bir depoya yapılan baskında 7 ton 375 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya operasyon düzenledi. Ekipler, depoda bulunan kamyonda 7 ton 375 kilo kaçak tütün, 7 bin 430 adet nargile tütünü kartonu ve 10 bin adet nargile tütünü poşeti ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

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