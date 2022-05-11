Gaziantep'te 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı! - Son Dakika
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Gaziantep'te 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı!

11.05.2022 20:50

Gaziantep'te kardeşiyle oyun oynarken caddeye koşan 7 yaşındaki çocuğa, araç çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, 9 Mayıs'ta öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'nde yaşandı. Kardeşi ile oyun oynamak için sokağa çıkan 7 yaşındaki çocuğa plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk, metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇERVREDİKİLER YARDIMA KOŞTU

Talihsiz çocuğun yardımına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar koştu. Polis ise küçük çocuğa çarpan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Tragger, oyunlar, Mayıs, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı! - Son Dakika


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