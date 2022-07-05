İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos 2015'te Kayaönü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde T.E'nin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 7 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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