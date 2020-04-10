Gaziantep'te 70 yaşındaki kadından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

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Gaziantep'te 70 yaşındaki kadından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Gaziantep'te 70 yaşındaki bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 bin 100 lira destekte bulundu.
Gaziantep'te 70 yaşındaki bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 bin 100 lira destekte bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Y, 155 Polis İmdat hattını arayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na katkıda bulunmak istediğini belirtti.
Yaşlı kadının evine giden ekipler, A.Y'nin bağışladığı 3 bin 100 lirayı teslim aldı.
Para kampanya hesabına yatırıldı, bağış makbuzu A.Y'ye teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:38 Kaynak: AA
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