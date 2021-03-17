Gaziantep'te 700 bin lira değerinde kaçak iç fıstık ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 700 bin lira değerinde kaçak iç fıstık ele geçirildi
17.03.2021 15:50
Gaziantep'te yapılan operasyonda kente illegal yollarla sokulduğu tespit edilen ve serbest dolaşımda olmayan 700 bin lira değerinde 7 ton kaçak iç fıstık ele geçirildi.
Gaziantep'te yapılan operasyonda kente illegal yollarla sokulduğu tespit edilen ve serbest dolaşımda olmayan 700 bin lira değerinde 7 ton kaçak iç fıstık ele geçirildi.
Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Gatem Fıstıkçılar Sitesinde iki ayrı iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında iş yerlerindeki aramalarda Mersin Serbest Bölge'den illegal yollardan çıkarılarak kargo yoluyla Gaziantep'e getirildiği tespit edilen, serbest dolaşımda olmayan ve gümrüklenmiş değeri 700 bin lira olan 7 ton iç fıstık ele geçirildi.
Olayla ilgili sorumlular hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP
Son Dakika Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor