Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'te, 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Gaziantep'te, 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinasyonunda narkotik, terör ve asayiş olayları olmak üzere kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle araçların ve şahısların arandığı operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları da trafik uygulamasıyla kontrol edildi.

Operasyona, aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 720 polis katıldı.

Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

Cengiz Zeybek, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:49 Kaynak: AA
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