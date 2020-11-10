Gaziantep'te 726 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 726 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 726 kişiye, para cezası verildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 726 kişiye, para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği belirlenen 726 kişiye, 900'er lira idari para cezası kesildi. Denetimde karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişi de 3150'şer lira ceza kesilerek, yurda yerleştirildi. Denetimler sırasında kontrol edilen 447 iş yerinden birine ise kurallara uymadığı için idari yaptırım uygulandı. Denetimler sırasında kontrol edilen 447 iş yerinden birine ise kurallara uymadığı için idari yaptırım uygulandı.



Son Dakika

Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanmayan Ermeniler hesabın çalındığını düşündü

Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak

Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler

300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı

Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın

Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk

Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor

İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?