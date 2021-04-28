Gaziantep'te 729 kilogram kaçak tütün ve 71 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 729 kilogram kaçak tütün ve 71 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı 729 kilogram tütün ve 71 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te gümrük kaçağı 729 kilogram tütün ve 71 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde İ.P'nin, 8 Şubat Mahallesi'nde ise S.Ç'nin iş yerlerinde gümrük kaçağı tütün ve makaron satışı yapıldığını tespit etti. Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 729 kilogram kaçak tütün ve 71 bin kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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