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Gaziantep'te 753 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 753 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

04.02.2022 12:19
Gaziantep'te 753 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 753 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 bin 550 adet dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 753 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 bin 550 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde adli makamların koordinesinde bir adrese yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı. Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 753 paket kaçak sigara ve 4 bin 550 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaçak Sigara, Gaziantep, Jandarma, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 753 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 753 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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