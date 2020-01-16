Gaziantep'te 76 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep'te 76 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te bir depo ile otomobilde yapılan aramada, 75 bin 959 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Gaziantep'te bir depo ile otomobilde yapılan aramada, 75 bin 959 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir depoyla otomobile baskın gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda 75 bin 959 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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