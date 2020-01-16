Gaziantep'te 76 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 76 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 76 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te bir depo ile otomobilde yapılan aramada, 75 bin 959 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi.

Gaziantep'te 76 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te bir depo ile otomobilde yapılan aramada, 75 bin 959 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir depoyla otomobile baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 75 bin 959 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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