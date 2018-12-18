Gaziantep'te 768 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
47 dakika önce
GAZİANTEP'te, polisin 2 adrese yaptığı operasyonda 768 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polisin 2 adrese yaptığı operasyonda 768 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Yılbaşı
öncesi denetimlerini artıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İsmetpaşa ve Turan Emeksiz mahallelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler pet şişeler içinde 768 litre kaçak içki ele geçirdi. İçkiye el koyan ekipler 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:06 Kaynak: DHA
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