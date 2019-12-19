Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 770 polisin katılımıyla düzenlenen ve 36 saat süren hava destekli operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 770 polisin katılımıyla düzenlenen ve 36 saat süren hava destekli operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Narlıtepe Mahallesinde 17 Aralık günü, 770 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan operasyon, 36 saat sürdü. Ablukaya alınan mahalledeki tüm sokak girişleri tutuldu, şüpheli araç ve vatandaşlar didik didik arandı. 43 ikamet, 66 umuma açık yer ile 1230 araç ve 4 bin 370 kişi arandı .34 şüpheli gözaltına alındığı operasyonda 7 bin 200 uyuşturucu hap, 750 gram esrar, 450 gram metamfetamin, 220 gram eroin, 140 gram bonzai, 5 hassas terazi, 6 tabanca, 1 kalaşnikof tüfek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.Poliste sorguya alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babaannesi iz sürdü, polis uyuşturucu satan çiftin elinden kurtardı
Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı Yasa dışı bahisle aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde eden şahıslar gözaltına alındı Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL

Son Dakika Haberleri
17:10 Masalsı yolculuk zamlandı - Son Dakika
17:10 Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık - Son Dakika
17:10 Kalp krizinde her dakika kritik: - Son Dakika
17:09 Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum - Son Dakika
17:04 Giresun'da 2050 yılına kadar su sıkıntısı yaşamamak için çalışmalar başladı - Son Dakika
16:55 Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Son Dakika
16:52 Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:14:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]