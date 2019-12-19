Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 770 polisin katılımıyla düzenlenen ve 36 saat süren hava destekli operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 770 polisin katılımıyla düzenlenen ve 36 saat süren hava destekli operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Narlıtepe Mahallesinde 17 Aralık günü, 770 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan operasyon, 36 saat sürdü. Ablukaya alınan mahalledeki tüm sokak girişleri tutuldu, şüpheli araç ve vatandaşlar didik didik arandı. 43 ikamet, 66 umuma açık yer ile 1230 araç ve 4 bin 370 kişi arandı .34 şüpheli gözaltına alındığı operasyonda 7 bin 200 uyuşturucu hap, 750 gram esrar, 450 gram metamfetamin, 220 gram eroin, 140 gram bonzai, 5 hassas terazi, 6 tabanca, 1 kalaşnikof tüfek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.Poliste sorguya alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:49 Kaynak: DHA
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