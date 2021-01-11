Gaziantep'te 790 gram doğan bebek, 6 aylık tedavi sonrası taburcu edildi - Son Dakika

Gaziantep'te 790 gram doğan bebek, 6 aylık tedavi sonrası taburcu edildi

Gaziantep'teki özel bir hastanede 790 gram olarak dünyaya gelen Ecrin bebek, yenidoğan yoğun bakımda geçirdiği 178 günün ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak taburcu edildi.

Gaziantep'teki özel bir hastanede 790 gram olarak dünyaya gelen Ecrin bebek, yenidoğan yoğun bakımda geçirdiği 178 günün ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak taburcu edildi. Özel ANKA Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te yaşayan Güllü ve Soner Endam çiftinin bebekleri, 26 haftalıkken 790 gram ağırlığında dünyaya geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yasemin Dokuzoğlu tarafından gerçekleştirilen doğumun hemen ardından Ecrin bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. 178 günlük tedavi sürecinin ardından 2 kilo 900 grama ulaşan Ecrin bebek, sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı, Ecrin bebeği sağlığına kavuşturup ailesine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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