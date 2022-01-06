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GAZİANTEP'TE 8,5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE 8,5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

06.01.2022 09:24

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında 8,5 kilo metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GAZİANTEP'TE 8,5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 8,5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE 8,5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

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Metamfetamin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 8,5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 8,5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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