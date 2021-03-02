Gaziantep'te 8 ayrı kapkaç olayının şüphelisi 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 8 ayrı kapkaç olayının şüphelisi 7 kişi tutuklandı

02.03.2021 19:25
Gaziantep'te 8 ayrı kapkaç olayının şüphelisi 7 kişi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 8 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 8 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16 Şubat-1 Mart tarihleri arasında meydana gelen 8 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit ettikleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 8 ayrı kapkaç olayının şüphelisi 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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