Gaziantep'te 8 bin 700 şişe kaçak içki yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 8 bin 700 şişe kaçak içki yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 8 bin 700 şişe kaçak içki yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 8 bin 700 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gaziantep'te 8 bin 700 şişe kaçak içki yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 8 bin 700 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, yaklaşan yılbaşı öncesi Nizip ilçesine kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamyoneti ilçe girişinde durdurdu.

Kamyonetin kasasında yapılan aramada kolilere gizlenmiş 8 bin 700 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.

Operasyonda H.T, F.Y. ve A.U, gözaltına alındı.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:08 Kaynak: AA
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