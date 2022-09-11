GAZİANTEP'TE 8 BİN KİŞİ İLE 'ACI' MESAİSİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,üretilen kırmızı biberin çöplerinden temizlenerek kurutulup pul biber haline getirilmesi için 8 bin kişi çalışıyor.

İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan ve 25 bin dönüm alanda üretimi yapılan biberde bu yıl 44 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan biberin hasadıyla birlikte aflatoksinle mücadele kapsamında,sektör haline gelen kırmızı biber çöpü temizleme işinde ise, 8 bin kişi istihdam ediliyor, Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan biberin temizlenmesi ile yeni bir sektör oluştuğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 8 bin işçinin istihdam edildiğini ve bu yıl 44 ton rekolte beklediklerini ifade ederek, şöyle dedi

Tescilli biberimizin hasadıyla birlikte,sektör haline gelen çöp çekmede başladı.Fabrikaların yanında ilçe merkezinde ve yakın kırsal mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarında yaklaşık 8 bin kişi acıdan ekmeğini kazanıyor. Çalışanlar ortalama 150-200 lira kazanabiliyor.Kadınlarımız acıda ekmeklerini kazanırken, fabrikalarımızda işlenen biberlerimiz soflardaki yerini alıyor.Biberin fiyat olarak iyi olmasından dolayıda üreticilerimiz sevinçli.