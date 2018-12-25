Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Gaziantep'te 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

İslahiye ilçesinde, 8 yabancı uyruklu kişi ile göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen bir kişi yakalandı.

Gaziantep'te 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İslahiye ilçesinde, 8 yabancı uyruklu kişi ile göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.A'nın kullandığı 79 MB 516 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç Kozdere Mahallesi kavşağında terk edilmiş vaziyette bulundu.

Ekipler, yol kenarında buldukları Suriye uyruklu K.E, B.E, A.E, C.Ş, M.Ş, A.H.E, M.M. ve M.R ile göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen V.A'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:47 Kaynak: AA

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