Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere yardım ettiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.