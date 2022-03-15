Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

15.03.2022 11:48
Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere yardım ettiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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