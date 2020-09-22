Gaziantep'te 8 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 14 gün içerisinde 11 araç ile 2 motosiklet çalan ve 2 araçtan da hırsızlık yapan 19 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Gaziantep'te 6-20 Eylül tarihleri arasında kent merkezindeki çeşitli semtlerde 11 araç, 2 motosiklet çalınırken, 2 araçtan da hırsızlık yapıldı. Mağdur vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polislerin yaptığı araştırmada 19 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Polisler tarafından şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı araç ve motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.